La obsesión de Jorge Javier Vázquez con el sexo

Los espectadores de Telecinco que siguen los programas que presenta Jorge Javier Vázquez saben que el sexo es un tema recurrente en el presentador. Es como una fijación obsesiva que tiene el de Badalona haciendo referencia siempre que puede o le dan pie para hablar de ello.

Esta semana en su blog de la revista Lecturas, Vázquez vuelve a hablar del sexo: "Llevo dos meses y medio sin practicar sexo", se titula el post del de Sálvame.

Jorge Javier comienza afirmando que "Llevo tanto tiempo sin practicar sexo que la próxima vez que lo haga estoy convencido de que sentiré la ilusión del virgen. Pongamos que hace dos meses y medio que no lo hago, semana arriba semana abajo. ¿Estoy que me subo por las paredes? Sinceramente, no"

Una confesión de su vida privada más intima como es la sexualidad, y que cuenta sin reparos. El presentador de 'Superviviente' continúa diciendo: "Me siento muy tranquilo porque, como no tengo ganas, no me invade la ansiedad pensando cuándo y dónde conseguiré atrapar a un caballero. Es más, ahora que estoy en época de sequía, imagino durante unos instantes cómo será la próxima vez y lo veo como algo imposible. He perdido la práctica y ya no sé cómo se resuelven esas cosas".

Habla de las redes sociales de contactos de gays: "Hace bastante que enterré definitivamente el Grindr porque me hacía perder mucho tiempo. Pasaba minutos y minutos muertos viendo fotografías o enredándome en conversaciones que no llevaban a ninguna parte. Me hablan de otras aplicaciones, pero no me fascina ninguna. Necesito escuchar la voz del otro, saber cómo huele, cómo se mueve"

Parece que su gusto por el sexo es como la del depredador que sale a por comida: "Debería salir de caza, pero no tengo el cuerpo para meterme en un antro con música atronadora. Todavía me molestan los ruidos. Por Instagram me escriben chicos jóvenes, pero leo sus mensajes con una sonrisa y cierto distanciamiento porque no me escriben a mí sino al de la tele. O sea, a un señor maquillado y bien iluminado. Se está bien sin pensar en el sexo. Entre otras cosas, estoy leyendo muchísimo más"

Por su reflexión pública parece que Jorge Javier se va amansando sexualmente. Veremos por cuanto tiempo. En cualquier caso invito a nuestros lectores a que vean durante una semana los programas de Jorge Javier y cuenten las veces que habla de sexo.