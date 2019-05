Mila Ximénez 'vomita' a Lydia Lozano: “Estoy hasta los coj***s, eres la metemierda oficial del programa”

Este sábado el 'Deluxe' estaba de 'rebajas'. Como tenía claro que no iba a ser lider de audiencia del prime time al celebrarse el Festival de Eurovisión, preparó un contenido de bajo coste, con los propios colaboradores del programa, mas Jesús Mariñas, a quienes hicieron un mulitipoligrafo sobre Terelu Campos.

La respuesta de Lydia Lozano a la pregunta de si Terelu Campos le tiene miedo a Mila Ximénez hizo estallar una nueva bronca en el plató de ‘Sábado Deluxe'.

A la ex mujer de Manolo Santana no le sentó nada bien que Lydia Lozano le dijera que "Terelu la tiene miedo" y no dudó en lanzarle un torpedo en toda su linea de flotación: "Miedo tienes tú a Kiko Hernández".

Mila estalla contra Lydia: "Estoy hasta los coj***. Eres la metemierda oficial del programa".https://t.co/pKiEPXxHDy — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) 19 de mayo de 2019

Además, no dudó en dedicarle 'cariñosos' calificativos como "No me toques los cojones, eres la metemierda oficial del programa" y "mala".