Nagore Robles incendia las redes con su desnudo integral

Nagore Robles tiene una relación muy próxima y diaria con sus seguidores en redes sociales. Acostumbra a compartir fotos cotidianas de su día a día y a celebrar aquellos aspectos más importantes de su vida, como el amor que profesa por su pareja Sandra Barneda o sus trucos para cuidarse.

En esta ocasión Nagore ha querido mostrarse en redes sociales tal y como es. "Just me", solo yo, titulaba la colaboradora de Telecinco la sensual imagen que ha compartido en su cuenta de Instagram. Sin maquillaje, en medio de un baño relajante, Nagore no tiene nada que esconder.