El nivel de vida de Terelu Campos del que su madre y su hermana no hablan

Los medios de comunicación, en especial la televisión, son un mundo que mueve mucho dinero y más aún hace 15 o 20 años. Por entonces tanto Maria Teresa Campos como su hija Terelu Campos ingresaban ingentes cantidades de dinero como retribución a sus trabajos en televisión.

Hay que tener la cabeza muy bien amueblada para saber que esa situación no dura toda la vida y que antes o después puede dar un giro de 180 grados. La matriarca del clan familiar tenía tales ingresos que le permitieron labrarse una fortuna inmobiliaria y monetaria, algo que parece no sucedió en el caso de Terelu, acostumbrada a no privarse de nada ni de ningún tipo de lujo.

Pero las cosas cambian y la situación economica obligó a que Terelu Campos pasará de presentadora de programas a sencilla colaboradora, con el consiguiente detrimento en sus ingresos, aún así muy altos para cualquier persona normal.

Terleu facturaba por sus colaboraciones en Sálvame aproximadamente unos 600 euros por día. Un total de 3.000 euros semanales si acudía todas las tardes, lo que significa 12.000 euros mensuales. Pero tiene otra importente fuente de ingresos para rentabilizar su vida: Las exclusivas. Por dar la exclusiva de su enfermedad en las revistas, según recoge Diariogol, se habría embolsado 50.000 euros. Esto sin contar lo que gana en campañas publicitarias o lo que ganó por cada episodio de Las Campos, 8.000 euros cada uno.

Pero parece que este dinero le dura poco en su cuenta corriente y tal y como entra sale ya que la colaboradora despilfarra grandes cantidades de dinero. No solo tendría problemas con Hacienda y su hipoteca de 900.000 euros. "He ganado mucho dinero, he gastado mucho dinero, me compré una casa, la vendí, y con eso tenía un dinero", explicó Terelu.

"Entrar en una tienda y salir con un bolso de 1.500 euros no era raro para ella. También tenía un presupuesto importante para salir, lo que se dice salir: beber, cenar, divertirse..."

reconoció una de sus amigas. Bolsos caros, viajes, restaurantes de lujo...Terelu nunca se ha privado de nada. Terelu tiraba de tarjeta de crédito sin mirar los precios. Mientras hubiese dinero en su cuenta se podía gastar.

Pero ahora no le funciona bien nada. Su madre puede ayudarla como antes ni su diseño de joyas funciona. Marca de complementos que la dejó en bancarrota junto a la sombra de Hacienda.