Makoke y Tony Spina confirman, a 'golpe de talonario', que son novios

Tras pasar un tiempo prudente, Makoke ha confirmado en exclusiva a la revista Lecturas, tras pasar 'por caja', su relación íntima con Tony Spina.

El italiano, 19 años menor que ella, tras cinco meses jugando al despiste, y confiesa que: “Hace años que no me sentía tan feliz”. La pareja, que protagoniza un reportaje explosivo, comparte los detalles de su fogosa relación: "No me sentía tan amada por Kiko" o “Nuestra primera noche fue muy pasional. La vecina se quejó”.

Luego seguro que les molestara que hablen en los programas de Telecinco ( En Atresmedia no interesana nada) de su intimidad, y pediran respeto...vamos lo habitual en el perfil de este tipo de famosos o populares televisivos

Recordemos que Makoke y Tony Spina se conocieron en 'Gran Hermano VIP', tras la separación de la que fuera azafata de 'Telecupón' del que fuera su marido Kiko Matarmoro