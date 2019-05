Jorge Javier Vázquez reconoce que "volvió tocado" a su casa tras su bronca con Dakota

Jorge Javier Vázquez ha dedicado su post de esta semana en el blog que tiene en la revista Lecturas, a hablar del 'desencuentro' que tuvo con Dakota en la gala de Supervivientes de pasado jueves 16 de mayo.



"Ayer, justo al finalizar la gala de ‘Supervivientes 2019', tuve movida con Dakota. Desde el mismo momento en que se inició, supe que aquello no iba a acabar bien. Y así fue. Volví a casa tocado y, al meterme en la cama, pensé que me había equivocado. Eso me alivió. Reconocer los errores libera" comienza diciendo el presentador de Mediaset de manera aparentemente sincera.



El de Badalona continua hablando de la única prensa digital que lee:

"Lo malo de tener una noche conflictiva es que, al día siguiente, debes aislarte para no desestabilizarte más de lo necesario. De periódicos digitales solo leo eldiario.es y elconfidencial.com porque tienen muy diferenciada la parte que dedican a la televisión. Y las redes ni las miro...."



Tras este comentario, analiza como pasa un presentador de ser bueno a ser una mierda: "Pienso sobre lo efímero de la tranquilidad en la tele. La semana pasada todo eran halagos por la entrevista de Bertín; esta me dicen del mal que me tengo que morir. ¿Tanto habré cambiado en una semana?..."



El presentador de 'Sálvame' hace referencia también al comentario final que dedicó a la concursante conocida por haber protagonizado un capítulo de 'Hermano Mayor': "Me han contado -muy por encima, tampoco he querido indagar mucho- que ha molestado esta apreciación que le hice a Dakota y que dice algo así como: "Con los pollos que le montabas a tu padre en ‘Hermano Mayor' y ahora mueres por hablar con él".



Y finaliza diciendo: "Reconozco que me lo pensé antes de pronunciarla. Pero tras una rápida valoración -tampoco es que dé mucho tiempo a pensar en un programa en directo- decidí lanzarla con todas las consecuencias. Lo volvería a hacer. Intenté introducir una nota de humor. Negro, quizá, pero humor al fin y al cabo..."