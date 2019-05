Le suben los calores cuando su cita de 'First Dates' le dice que lleva el tanga rojo

Azahara es una joven cordobesa que ha llegado a ‘First Dates' buscando a un hombre que este bueno, sea fiel y además esté cachas porque para ella Jean-Claude Van Damme es su hombre perfecto.

Cuando ha visto a Javier ha tenido la sensación de que podría ser su hombre ideal, ideal no era porque no se parecía al actor ni en el color del pelo, pero tampoco le ha disgustado. Javier por su parte, ha flipado y le han entrado hasta los calores. No se imaginaba tener una cita con una mujer tan exuberante como Azahara, no sabía ni dónde mirar y menos cuando le ha dicho: "Hasta el tanga lo tengo rojo"

Los solteros de #FirstDates902 llevan toda la semana de los nervios pensando en quién puede ser su cita. ¡Síguelo también online! https://t.co/1NdrLGNP2E pic.twitter.com/r4XsEQBUFM — First dates (@firstdates_tv) 22 de mayo de 2019

Javier estaba encantado con su cita y no dudaba en contarle a Azahara que su amiga, que es un poco bruja, le había dicho que iba a tener una cita con una mujer cordobesa y pelirroja. Azahara no se podía creer que fuera verdad, pero ha decidido dejarse llevar por el destino porque todo eran coincidencias.

Javier le había traído una rosa roja que hacía juego con su pelo, su vestido, sus uñas, sus labios y hasta con... ¡Su tanga! Azahara lo ha apostado todo al rojo para encontrar el amor en ‘First Dates'.

Azahara lo tiene claro: “¿Si está bueno y no es fiel, para qué lo quiero?” ¿Qué tal veis a Javier como #prototipo de bombón fiel #FirstDates902 https://t.co/1NdrLGNP2E pic.twitter.com/nw4QgTA0Ji — First dates (@firstdates_tv) 22 de mayo de 2019

Javier tenía la sensación de que tenía que conocer un poquito mejor a Azahara fuera de cámaras, porque hasta el momento entre ellos todo eran coincidencias. Se habían gustado y decidido descubrir lo que podía surgir entre dos andaluces, un malagueño y una cordobesa.

Ya en el reservado, el destino ha querido que Javier le diera tres besos a Azahara, pero que fuera ella quién eligiera dónde. Javier se ha puesto contento con el primer beso en la mejilla, se ha venido arriba con el beso en el lunar y ha decido entrar a matar cuando su cita se ha señalado el cuello.

No sabemos cómo ni hasta cuándo pero el rojo ha ganado al negro en esta cita y parece va a continuar fuera del plató de Cuatro.