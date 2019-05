Makoke se viene arriba y luce tipazo en bikini tras la exclusiva de su noviazgo conTony Spina

Makoke y Tony Spina protagonizaban este miércoles 22 de mayo la portada de la revista Lecturas confirmando que mantenían una relación sentimental. Algo que ya se venía rumoreando desde que salieron de la casa de 'GH VIP', pero que tras pasar por la 'caja' de la revista catalana, lo dos tortolitos han corroborado.

Por ello parece que la ex mujer de Kiko Matamoros se ha venido arriba y ha publicado en Instagram una fotografía suya en un un favorecedor bikini que ha encantado a sus miles de seguidores Instagramers.

De esta forma la ex azafata del 'Telecupón' ha mostrado el cuerpo al que se ha 'enganchado' el italiano Spina, hasta el punto que según sus propias declaraciones los vecinos les llamaron la atención por el ruido que hacía en sus encuentros íntimos: "La primera noche fue muy pasional", desveló la propia Makoke. "La vecina se quejó", añadió Spina, ante lo que su radiante pareja apostillaba: "Cumplió las expectativas de largo (...) hacía tiempo que no me sentía tan feliz, tan plena, como después de tener relaciones con Tony"

.