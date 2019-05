Esta estadounidense se parte de risa en 'First Dates' por como pronuncia su cita "Comfortable"

Nada puede ser más divertido que una cita a ciegas entre un andaluz gracioso y una estadounidense con marcha.

A Katrina le gusta la naturalidad de los chicos españoles, aunque algunas expresiones le suenan un poco extrañas 😂 ¡Hoy en #FirstDates903! 😍 pic.twitter.com/vDTGmMCghG — First dates (@firstdates_tv) 23 de mayo de 2019

Cuando Katrina vino de Estados Unidos para ser profesora de inglés en España no se esperaba que tendría una cita a ciegas en el programa de televisión 'First Dates', bailando a ritmo de sevillana. Moisés, un gaditano que se las sabe todas, parece no fiarse solo de un rato de conversación sin ver como se desenvuelve su pareja y decide poner su plan en marcha: ¡A bailar!

Moisés salió de la friendzone, aunque el amor todavía se le resiste. ¿Enamorará a Katrina bailando sevillanas a ciegas? #FirstDates903 https://t.co/1NdrLGNP2E pic.twitter.com/CBeU4c3Tef — First dates (@firstdates_tv) 23 de mayo de 2019

Por otra parte a Katrina le parece super "cute" la pronunciación que, según ella, tenemos los españoles y las españolas a la hora de decir ‘comfortable'. Por ello pone a prueba a Moisés, quien se ve incapaz de decir en condiciones la palabrita. Aun así, no pasa nada. Para ella sigue quedando muy mono y más despues de esas sevillanas.