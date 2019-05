Kiko Matamoros, fiel a su estilo, llama "patán y hortera de bolera" al novio de Makoke

La exclusiva que daba la revista Lectura el pasado miércoles 22 de mayo confirmando la relación sentimental que mantienen Makoke y Tony Spina, tenía contestación este jueves 23 por parte de Kiko Matamoros, ex marido de ella.

"Si esas declaraciones las hace alguien cercano a mí le digo que es tonto, así, directamente", afirmaba Matamoros en 'Sálvame' añadiendo que: "Son un conjunto de adosados, me ha salido una urbanización monísima".

En su exclusiva, Makoke y Tony Spina no solo hablan de su noviazgo, también de sus relaciones íntimas y es que la que fuera azafata del 'Telecupón' dice que hace años que no se sentía tan amada y hace declaraciones como que su chico "cumplió las expectativas de largo". Además, ha dejado caer que su chico no necesita tomarse "ninguna pastillita azul" y Tony ha completado sus palabras con un irónico mensaje: "Me han llamado algunos laboratorios que quieren mi sangre para hacer esas pastillas".

Kiko Matamoros reacciona, contundente, a las declaraciones de su ex, Makoke, y de su nuevo novio, Tony Spina 💥 #yoveosálvamehttps://t.co/uobzgDdy7F — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 23 de mayo de 2019

Kiko Matamoros siente "vergüencita" leyendo estas declaraciones y califica a Tony como un "patán" y un "hortera de bolera". De hecho, dice que si alguien de su entorno dijera algo similar le diría simplemente: "Eres tonto".

En su opinión, tienen que atacarle para que su entrevista tenga "interés" y, además, añade que lo hacen porque ambos tendrían problemas económicos: "Es un conjunto de adosados, me ha salido una urbanización monísima".

Por otro lado 'Sálvame' también ha emitido unas declaraciones de Tony en primera persona, que ha negado el montaje y ha vuelto a confirmar su relación con Makoke. Además, responde a los ataques de Kiko Matamoros negando estar pasando un mal momento económico: "Me va muy bien".