Rafa Mora echa por tierra la historia de amor entre Makoke y Tony Spina

No parece que convezca a todos el noviazgo que han declarado, a golpe de talonario por la exclusiva publicada en portada de la revista Lecturas, mantienen Makoke y Tony Spina.

A todo ello ayuda el hecho de la delicada situación económica por la que atraviesa la ex mujer de Kiko Matamoros y la opinión alguien que estuvo allí cuando empezó todo haya hablado.

"Si esas declaraciones las hace alguien cercano a mí le digo que es tonto, así, directamente". Afirmaba este jueves 23 de mayo Kiko Matamoros en 'Sálvame', tras las declaraciones de su ex, Makoke, y de su nuevo novio, Tony Spina, 19 años menor.

Como hemos comentado en nuestro articulo de esta mañana, Matamoros cree que solo le provocan y le lanzan dardos para que les paguen más por la exclusiva: "Son un conjunto de adosados, me ha salido una urbanización monísima".

Cabe recordar que en su exclusiva, Makoke y Tony no solo hablan de su noviazgo, también de sus relaciones íntimas y es que la exconcursante de GH VIP dice que hace años que no se sentía tan amada y hace declaraciones como que su chico "cumplió las expectativas de largo". Además, deja caer que su chico no necesita tomarse "ninguna pastillita azul" y Tony completa sus palabras: "Me han llamado algunos laboratorios que quieren mi sangre para hacer esas pastillas".

Rafa Mora es quien sembrado la duda sobre la relación intima de Spina y Makoke. Élestaba presente la noche en que se supone que empezó todo, pero Tony se lo negó:

"Me dijo, ‘no me gustan las mujeres mayores, Makoke no me pone, a mí me pone... y me señaló a otra persona",

y esa otra chica era, al parecer, Anita Matamoros, hija de quien hoy afIRMA es su hoy novia.

Es más, Rafa Mora y Tony viajaron juntos al día siguiente y el italiano, exconcursante de GH VIP, le negó haber tenido nada con ella: "Me dijo que no le ponía nada aunque sí es cierto que le vendría bien para hacer tele, pero que mientras que tuviese para mantenerse no iba a dar el paso".