Telecinco explota en 'Supervivientes' la mala relación entre Kiko Rivera y Chabelita Pantoja

No hay duda que 'Supervivientes' es todo un espectáculo. Mediaset sabe como nadie hacer este tipo de programas y en tal medida intenta exprimir al máximo todos los contenidos que se puedan obtener para explotarlos en los diferentes programas que tiene.

La participación de Isabel Pantoja en esta edición es sin duda el tema estrella, y de paso sus hijos Kiko Rivera y Chabelita Pantoja. Esta última parece que no se lleva bien con nadie de la familia, incluida su abuela Ana y su hermano Kiko.

Ambos llevaban cuatro semanas sin coincidir en el plató del reality y, cuando Jorge Javier Vázquez preguntaba este jueves 23 de mayo en qué punto estaba su relación, Kiko reconocía que está rota: "No me hablo con ella".

El presentador le adelantaba que su hermana Isa estaba en el programa para recibir a Aneth tras su expulsión, pero Kiko ha adelantado que no quería dirigirse la palabra con ella: "Es mi hermana y sé que en algún momento se puede solucionar, pero hoy desde luego que no. No es el lugar ni el día".

Además, según recoge Exclusvia Digital, el Dj ha confesado que no le apetecía darle dos besos cuando la viera y, una vez que Isa ha entrado en escena, la cosa no ha ido a mejor.

El de Badalona intentaba por todos los medios un acercamiento entre ellos pero le resultaba imposible. Kiko no se levantaba a saludar a su hermana y ella insistía en que no le pasaba nada: "Por mi madre hacemos todo lo posible para que esté bien. Como Kiko dijo el primer día, hoy por mi madre le voy a dar dos besos".

Pero este gesto no conmovía a Kiko, quien mantenía una actitud cortante: "Esos besos me los podías dar en otros lados".

Además el mayor de los Pantoja ha aprovechado su enfrentamiento contra Aneth para enviar ataques directos contra su hermana: "Quédate con Isa porque sois iguales las dos".