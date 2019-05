Jorge Javier Vázquez 'fracasa' con los hijos de Isabel Pantoja y Telecinco toma nota

Jorge Javier Vázquez fracasaba el pasado jueves 23 de mayo en su intento de que los hermanos Kiko Rivera y Chabelita Pantoja hicieran las paces en directo durante la gala de Supervivientes y así anotarse un tanto de cara a la audiencia y su ego.

"Todo tiene su momento y no es ni el lugar, ni el día. Mi hermana es mi hermana y al fin y al cabo es la familia" respondía cortante Kiko al presentador de 'Sálvame' ante su petición de armisticio familiar.

"Por mi madre hacemos todo lo posible para que ella esté bien y satisfecha, yo por ella sí que le voy a dar dos besos. No quería entrar porque me gustaría que tuviera ella el protagonismo" le contestaba Chabelita al de Badalona, pero su hermano no parecía estar en sintonía con sus palabras: "Esos mismos besos en vez de dármelos aquí, me los podías dar en otro lado" decía el Dj.

Lo cierto es que no se dirigieron apenas la mirada y que la tensión fue evidente para los espectadores que seguían el programa.

El resultado al final es que la noche resultó ser un fracaso y dado que el objetivo de Jorge Javier Vázquez de que los dos hermanos hablasen y enterraran el hacha de guerra, aunque fuera solo durante la gala, no se produjo.

Isabel Pantoja , en la distancia, no es consciente de que sus hijos estén así y si el enfado entre ambos continua, la cantante se va a llevar un palo tremendo cuando regrese de Honduras y tendrá que hacer frente a esta desagradable situación en directo en el plató.