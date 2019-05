La lista negra de Carlos Lozano en 'Supervivientes'

La audiencia de 'Supervivientes 2019' expulsaba a Carlos Lozano en su última nominación y lo enviaba al palafito donde se convertía en el nuevo 'Pirata Olvidado'. Su marcha deja atrás numerosos conflictos sin resolver y una larga 'lista negra' con los nombres de sus enemigos más directos.

La eterna guerra con Isabel Pantoja, su relación de amor-odio con Chelo García Cortés o su último encontronazo con Dakota son algunas de las cuentas pendientes que el presentador no ha saldado aún en Honduras, según recoge la web de T5.

Chelo García Cortés: una pelota empedernida

La relación entre Carlos Lozano y Chelo ha sido una montaña rusa que ha subido y bajado sin vértigo por los ‘Cayos Cochinos' hondureños. Los concursantes han pasado del amor al odio en décimas de segundo y tan pronto se han llamado "pelota" o "chulo playa" como se han aliado en contra de sus enemigos.

Todo empezó durante la primera semana de concurso cuando, junto a Pantoja, ‘Azúcar Moreno' y Mónica Hoyos, se convirtieron en los habitantes de ‘Playa Pirata'. A Carlos nunca le gustó el equipo que le había tocado y acusó a sus compañeras de ser unas "vagas" que únicamente se movían para tocar las palmas.

Esta claro que a Carlos le va más el 'rock and roll' que el flamenco y prueba de ello es la interminable guerra que declaró a Isabel Pantoja. Chelo se posicionó junto a su (ex) gran amiga y, por consecuencia, en contra de Lozano. Los dos firmaron mil treguas amistosas que nunca llegaron a cumplir

Isabel Pantoja: una diva llena de dramatismo

Pero a diferencia de la colaboradora de 'Sálvame', la relación entre Carlos e Isabel nunca mejoró. Los supervivientes no quisieron firmar la paz y Carlos llegó a recomendarle ir a un geriátrico entre golpes bajos: "Te crees que eres la más grande y esa era Rocío Jurado".

Una actitud que trajo consecuencias en el concurso. Isabel hizo el amago de abandonar (aunque luego aseguró que esa nunca fue su intención) y el presentador fue castigado por el 'Pirata Morgan'. Carlos tuvo que vivir con Jonathan durante dos días en la plataforma del ‘Pirata Olvidado' y, por tanto, ya sabe lo que es no poder hablar con el resto de concursantes o tener que sobrevivir solo.

Además, Lozano ha demostrado que no da su brazo a torcer fácilmente y eso nos hace pensar que no olvidará los conflictos que arrastra en esta aventura. Carlos aseguró que le quedaba mucha leña por repartir en la isla y jamás reculó de su enfrentamiento con las folclóricas: "El daño ya está hecho y nunca me voy a llevar bien con ellas".

Dakota: una niñata maleducada

Y para leña, la que le dio Dakota en la quinta gala de ‘SV 2019'. Carlos criticó la poca motivación de los más jóvenes de la isla y la exconcursante de ‘Hermano Mayor' le recriminó que no se lo dijera en la cara (aunque de una forma menos fina). El encontronazo tuvo mil insultos por ambas partes y Carlos, más que dar la cara, terminó enseñó el culo a su compañera.

Mónica Hoyos: Una madre coraje

Pero si alguien ha salido bien parada en esta lista de pocos amigos del presentador, esa es sin duda Mónica Hoyos. La expareja ha retomado una relación idílica en el concurso y Carlos se llegó a emocionar cuando tuvo que defender la permanencia de Mónica en el reality. ¿Se emocionará también si el resto de concursantes deciden tomarse la revancha contra él?

No obstante, por el caracter fuerte e irascible de Carlos Lozano, seguro que ira añadieno nuevos nombres a su lista negra