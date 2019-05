Makoke explota en directo por los 'cuernos' que le puso Kiko Matamoros cuando eran pareja

Hay una serie de programas en Telecinco, como 'Sálvame', 'Sábado Deluxe', 'Viva la vida' y 'El Programa de Ar', que son pulpitos desde los que unos famosos, famosillos o famosetes televisivos (que diria Jose María Garcia), creados la mayoría de ellos por el propio grupo Mediaset, utilizan y/o les utilizan para lanzar pullas, insultos, bravatas, amenazas y deás lindezas a personas con las que tienen conflictoss, normalmente asiduos tambien a Telecinco.

El caso del clan Matamoros es digo de estudiarse en la Facultad de Imagen y Comunicación por el tiempo que sus protagonistas, (y nos remontamos a la época en la que ya Kiko Matamoros y su gemelo Coto se enfretaban el pla´to de 'Dolce Vita' rentabilizando su odio) llevan viviendo de ello.

Kiko Matamoros, su ex Makoke, Laura Matamotos, Diego Matamoros y algunos adlateres de ellos, llevan años ingresando ingentes cantidades de dinero derivadas del apellido 'Matamoros': Entrevistas en programas diarios, entrevistas en programas de prime time, realities, exclusivas en revistas...Y todo porque son una familia que de su vida y miserias ha hecho un negoci y la ponen"en venta"

La expareja de Kiko Matamoros ha contado que no le da los muebles porque no puede comprarse otros y porque Kiko no tiene casa. #VivaLaVida195https://t.co/PNDhTAJENj — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) 25 de mayo de 2019

El 'jefe del clan' utiliza su sección en 'Sálvame' para envíar mensajes tanto a su ex mujer Makoke como a su hijo Diego, y Makoke hace lo mismo desde 'VBiva la vida' donde es colaboradora. Distintos programas y distiantas productoras

Según recoge Exclusiva Digital, Makoke hablaba este sábado 25 de mayo en el programa que presetna Emma García sobre su relación con Tony Spina, pero también emviaba un mensaje a Kiko Matamoros. El reportero Kike Calleja le ha leído un mensaje que Kiko le ha contado que ha estado escribiendo a Makoke para que le de los muebles de su casa.

Eso ha provocado un monumental enfado en la que un día fue azafata del 'Telecupón' cuando Carmen Sevillas hablaba de sus ovejitas, y contestaba a Mtamoros mirando a cámara:"Me has sido infiel, me quieres arruinar y ahora me quieres quitar los muebles, y encima para quemarlos porque no tienes ni casa". Y luego ha añadido que no está pasando por un buen momento económico y que no puede comprarse otros muebles: "Si no tiene casa, ¿para qué le voy a dar unos muebles que ahora necesito?"