Toño Sanchis denuncia ante la Fiscalia de Menores el derecho de protección de su familia

Ya lo había avisado Toño Sanchis en numerosas ocasiones ante el 'acoso' que sufría por cámaras de 'Sálvame' y reporteros varios a las puertas de su vivienda familiar, embargada por Belen Esteban y propietaria de ella tras adquirirla en subasta pública, que demandaría a cualquiera que osara sacar una imagen de sus hijos.

Pero además de ese aviso o amenaza, el ex representante de la colaboradora de 'Sálvame' ha denunciado este viernes 24 de mayo, ante la Fiscalía de Menores, el derecho de protección de su familia ante la situación de presión mediática que parece sigue produciéndose allá por donde vaya.

Es curioso como el Karma de la vida siempre te devuelve con la misma moneda aquellas actuaciones que no has hecho debidamente. No es necesario recordar a nuestros lectores las campañas de acoso y derribo que orquestó Toño Sanchís en su día contra algunos profesionales de la información para generar interés por la entonces represetnada suya Belén Esteban. Y Sanchis sabe perfectamente a lo que nos referimo

El propio Sanchis publicaba un tuit en su cuenta oficial de Twitter dado fe de este hecho