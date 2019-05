A María Patiño se le 'hincha la vena' y explota contra Carmen Borrego

María Patiño no se ha podido frenar a la hora de hablar sobre la entrevista que concedió Carmen Borrego en ‘Viva la Vida'. A la presentadora de 'Socialité' no le ha sentado nada bien que dejara en muy mal lugar tanto a 'Sálvame' como a sus colaboradores y ha hecho frente común con Jorge Javier Vázquez contra la hermana de Terelu Campos.



Patiño hacia esta mañana un monólogo sobre Carmen Borrego, interactuado con Alexia, una de las reporteras del programa de los fines de semana de Telecinco, en la que a medida que iba hablando se iba 'encendiendo'

🎥 A la presentadora no le ha sentado nada bien que dejara en muy mal lugar tanto a Sálvame como a sus colaboradores #Socialité229https://t.co/aURpVOxqhD — SOCIALITÉ (@socialitet5) 26 de mayo de 2019



"Yo creo que ayer me manifesté en 'Sábado Deluxe' pero si que me gustaría decir que uno es dueño de sus sentimientos, de lo que uno siente, y esta señora, hablo de Carmen Borrego, siente terror y siente miedo, pero cuando dice que es el peor momento de su vida me pongo a pensar en el cáncer de su hermana, en el ictus que sufrió su madre, la enfermedad que padeció ella hace años y digo que tuvo que llevar todo estupendamente para que un tartazo haya significado 'el peor momento de su vida'. Creo que tiene un problema importantísimo que tendría que tratarse y que tendría que ser más generosa, porque yo se lo que va a decir esta tarde, que esa entrevista estaba pactada con independencia de que Terelu se sentase en el 'Deluxe', pero tú te puedes sentar el día que tú pactes pero tienes que ser lo suficientemente generosa para no complicar la vida de una profesional que delante de las cámaras lleva luchando como es Terelu Campos. A ella se le ha querido olvidar lo más importante, por eso la llamé mentirosa, porque en la gala en directo de 'Sálvame Okupa' tuvo el apoyo de los compañeros y los presentadores, pero eso hay que obviarlo para victimizarse delante de toda España y considerar al resto de los profesionales como unos auténticos terroristas que vamos armados a los platós con intención de matar...y aquí me voy a quedar porque me estoy poniendo bastante alterada"