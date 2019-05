Carmen Borrego dejó 'Sálvame' por las críticas de sus compañeros: "Salía hecha una colilla"

Carmen Borrego se sentaba la tarde de este sábado 25 de mayo con Emma Garcia en 'Viva la vida'. La hermana de Terelu Campos ha reconocido que no estuvo bien durante su participación en ‘Sálvame Okupa'

"Antes de criticar uno debe hacer acto de conciencia", confesaba Carmen . Reconocía los errores que cometió durante su estancia en el minireality a firmaba que ha reflexionado sobre sus actuaciones : "Me he replanteado mi vida profesional en todos los aspectos" pero no se arrepentía de todo lo que ha hecho en televisión.

Carmen confesaba a Emma que ha pasado por varias etapas, desde la indignación hasta la pena:

"Cuando salgo, salgo hecha una colilla, sin entenderme ni a mí misma. Cuando entré no estaba bien", añadiendo ue por esto decidió dejar el programa, porque "hay que ser honrado y yo ya no estaba aportando nada".

Además, dijo haberse sentido mal por las críticas recibidas por sus compañeros: "Cuando veo a mis hijos sufrir no está pagado con nada".

Carmen habló sobre la marcha de Terelu de 'Sálvame'

Terelu Campos anunció que dejaba‘Sálvame' para siempre, cansada de las críticas que estaba recibiendo su hermana por todo el tema de 'Sálvame Okupa'. Carmen Borrego no podía contener la emoción al visionar las polémicas imágenes de la marcha de su hermana del plató a la vez que reconocía que le sentaba fatal todo lo que ha pasado: "Me siento responsable, son unas imágenes que las tengo en el hueco del estómago", confiesa. Admite que "le destroza el alma" la decisión que ha tomado su hermana de no volver al programa pero añade que "no es justo" porque "no se lo merece".