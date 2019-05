Jorge Javier Vázquez califica de "aprovechamiento de su imagen" el favoritismo a Isabel Pantoja

Comienza el presentador de 'Sálvame' haciendo referencia al encontronazo que tuvo con Dakota en la gala del pasado jueves 16 de mayo, por el que fue muy criticado tanto en las redes sociales como en los mediosespecializados y que se dio cuenta en el momento que sucedía en que iba a pasar eso:



"Se quejaba Dakota de que la Pantoja hablara con su hijo Kiko y ella no podía hacerlo con su padre. En cuanto pronunciaba esas palabras era consciente de que me enfrentaba a una batalla perdida. El público aplaudió las palabras de Dakota, claro, y ahora recuerdo que a mí se me vino un inexplicable cansancio encima."

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a utilizar su blog ‘confesionario' de la revista Lecturas para hablar de 'Supervivientes' y las cosas que suceden por los pasillos de Telecinco. Obviamente tema que domina como nadie.

El de Badalona añade, con toda lógica que "Dakota no es Pantoja. Y eso no es hacer de menos a Dakota es, simple y llanamente, la constatación de una realidad..." y a partir de ahí explica lo que significa la tonadillera para Mediaset:

"Contar en un programa de televisión de estas características con Isabel Pantoja es un auténtico milagro y, como tal, hay que ponerlo en valor. Se produce así una corriente de pensamiento muy hipócrita: nos quejamos de darle horas de televisión a Pantoja pero esta edición está consiguiendo unos datos de audiencia históricos. Milagrosos, diría yo. Y buena parte de ello se lo debemos a la presencia de la folklórica."



Compara a Dakota con otros concursantes que participan en el reality de supervivencia pero que están más avezados en lo que es el mundo de la televisión:

Al respecto nos gustaría decirle a Vázquez que eso no sería favoritismo sino saltarse las reglas básicas del concurso. Se entiende que se explote más la presencia de Pantoja como concursante poniendo más minutos en pantalla de su día a día en la isla, pero no se entienden otras cosas y sabe perfectamente a lo que nos referimos. En cualquier caso, como siempre decimos, cada uno en su casa hace lo que quiere y si Mediaset quiere tratar de manera "algo especial" a Isabel Pantoja, pues es su decisión.



Jorge Javier termina su post hablando de Dakota, de quien dice que "no ha alcanzado ese nivel de profesionalidad porque le faltan años de experiencia. En su mano está seguir trabajando en el medio e ir conociendo sus normas. Quizá dentro de algún tiempo vaya a otro reality y algunos de sus compañeros se quejen de que a ella se la trata de manera distinta. Sería buena señal: querría decir que sigue en esto y que el público no solo la ha aceptado sino que la quiere seguir viendo. Para finalizar: a mí, Dakota me hace gracia y creo que puedo llegar a tener una muy buena relación con ella."



"La queja de Dakota justo en el momento de las nominaciones jamás la hubieran hecho -o al menos no de ese modo- Chelo, Carlos Lozano o Mónica Hoyos. Porque son unos profesionales de esto y, como conocedores de los entresijos de la televisión, saben que lo que se hace con Pantoja no es favoritismo sino simple aprovechamiento de su figura televisiva. Favoritismo sería darle todos los días un plato de paella o que las pruebas de líder fueran cantar una copla."