La foto de Ana Guerra (OT) en lencería que tiene a sus fans ardiendo y medio Instagram encendido

Ana Guerra es probablemente una de las concursantes de las últimas hornadas de Operación Triunfo que más fama y popularidad está alcanzandon (La cantante Ana Guerra: "Espero no tener nunca la necesidad de vender una exclusiva mía").



La cantante se encuentra haciendo su tour 'Reflexión' por toda España a la vez de su participación en el Primavera Pop y su gira con Cepeda (Ana Guerra deja con el culo al aire a Broncano tras ser preguntada por su dinero).



Además, según recoge Exclusiva Digital, su relación sentimental con el actor Miguel Ángel Muñoz parece que va a las mil maravillas, a pesar de la discrección con que la pareja lleva su amor (Ana Guerra posa en ropa interior en Instagram e incendia las redes sociales).

Pero por si no fuera suficiente lo ya conocida que es la cantante, la extriunfita acaba de publicar una fotografía suya en lencería en su cuenta oficial de Instagram que está levantando pasiones entre sus seguidores, a la vez que hace que hablemos de ella los medios de comunicación.



La publicación lleva ya 55.000 'Me Gusta', y la cifra parece que no tiene intención de frenarse