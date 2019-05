Terelu Campos en su adiós definitivo a 'Sálvame': "El último año he tenido fobia a mi trabajo"

Era una entrevista 'forzada o forzosa' la que hacía Terelu Campos este sábado en el 'Deluxe'. Su última entrevista, la del adiós ¿definitivo?, con la que la hija mayor de María Teresa Campos ha cerrado un ciclo de 10 años de su vida profesional en la que ha habido más sombras que luces, unido a sus problemas de salud con el cáncer de mama y la doble mastectomía a la que se sometió el pasado año.

Aparentemente tranquila, aunque quizá algo altiva y distante, Terelu contaba a Jorge Javier Vázquez lo duro que han sido los últimos meses para ella.

"He sufrido mucho, estos meses han contribuido mucho en que yo no pueda seguir", declaración a la que añadía: "En mi mano está el poder quitarme un sufrimiento y un mal rato. Creo que me lo merezco".

"He sufrido mucho. Los últimos 7 mese de mi vida han sido muy duros" "En mi mano si está quitarme un sufrimiento, y si está en mi mano, creo que debo hacerlo. Creo merecerlo" #adiosterelu — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) 25 de mayo de 2019

"Yo creo que vas a volver", le respondía Jorge Javier Vázquez, quien por otro lado ha apoyado la decisión de Terelu de alejarse de lo que le hace daño. "La entiendo", ha afirmado el de Badalona

Terelu confesaba que tiene miedo al futuro, pero que a la vez mantiene la "ilusión y esperanza". "Tengo muchas ganas, por primera vez en mucho tiempo lo siento así", ha dicho.

Jorge Javier le preguntaba entonces sobre situación financiera actual. "Económicamente estoy fatalmente", (un situación que parece venir arrastrando desde hace tiempo y que quizá sea, junto a los problemas de salud que ha tenido, su principal problema) le ha respondido "No soy una persona que sienta apego por nada material. Quiero decir, si tengo que vender algún día mi casa, la vendo", revelaba mientras intentaba mantener una sonrisa

La dureza de trabajar en 'Sálvame' y a la vez ser foco de la noticia y objeto de contenido del programa ha sido, según manifiesta ella, la única razón por la que Terelu ha decidido marcharse. "Quiero darme el gusto de ser yo lo primero. Sálvame es muy complicado y quien diga lo contrario no tiene ni idea"

Terelu por ahora seguirá colaborando en 'Huellas de Elefante', un formato que hace La Fabrica de la Tele (productora de Sálvame) para Telemadrid, y está abierta a cualquier propuesta laboral. "¿Si te llamara Ana Rosa le dirías que sí?", le preguntó Jorge Javier Vázquez. "Sí, claro", respondió con rotundidad la mayor de las Campos.