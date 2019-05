La madre de Violeta, al igual que su hija, hace gala de mala educación en 'Supervivientes'

Elvira, la madre de Violeta, acudía este domingo al plató de 'Supervivientes' para defender a su hija de cara a la nominación. La que parecía una mujer educada y culta saco la patita verdulera, que debe haber heredado su hija, para criticas la actuación de Fabio cuando no le pasó la ropa a su hija a través de la verja. "El italo-argentino es un canalla. Me pareció mal lo de la ropa. Si empiezas una relación, no debería ser así", decía la madre de Violeta quien, al comienzo de la gala, aseguraba querer mucho a Julen.

Al escuchar este calificativo, la argentina Alicia, madre de Fabio, se ponía en contacto con el programa para hablar con ella y recriminarle su comentario:

"En qué se basa para decir que es un canalla. Su hija no tiene cinco años y podía buscarse la ropa. En la vida hay que dar para recibir. Creo que tiene que ir al plató a defender a su hija, no a juzgar a los demás. Y el italo-argentino se llama Fabio, que ni siquiera lo nombró", le acusó Alicia.

Alicia, la madre de Fabio: "Usted tiene que ir a defender a su hija, no a juzgar a los demás" https://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras5 pic.twitter.com/NkUq1CY2Rf — Supervivientes (@Supervivientes) 26 de mayo de 2019

Mientras tanto, en la isla Fabio y Violeta estaban a lo suyo totalmente ajenos a la polémica y en uno de sus mejores momentos.