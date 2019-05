Los colaboradores de 'Sálvame' responden a los brutales ataques de Carmen Borrego

"Te hacen vivir den el terror", "te crean miedo", "ha sido una persecución", así se expresaba Carmen Borrego en 'Viva la vida' en referencia a 'Salvame' y el tiempo que ha pasado como coaboradora de ese programa.

Tras unas semanas alejada de los platós de Telecinco, Carmen Borrego reaparecía este fin de semana pasado en 'Viva la vida' y lo hacía explicando a Emma García los motivos de su marcha de 'Sálvame'.

La hermana de Terelu Campos afirmaba que se ha sentido perseguida, que le han acusado de estafa, que en el programa le han hecho vivir "en el terror" y que le han creado miedo. Recordemos que ella se ha prestado a todo lo que han querido hacer: Ponerte a dieta con una coach, imágenes de las operciones de estetica...

Carmen hizo una descripción bastante terrorífica de 'Sálvame' y el programa ha arrancado caracterizándose como tal mientras que los colaboradores del programa, atónitos, le respondían.

Nuestro programa responde a Carmen convirtiéndose en el terrorífico escenario que ella misma ha descrito #batallacampalhttps://t.co/fgums7SOci — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 27 de mayo de 2019

Belén Esteban no entiende que, si Carmen estaba así, no se marchara antes; para Mila Ximénez su excompañera ha sido "excesiva" pero, sobre todo, ha resultado "perjudicial" para su hermana Terelu; para Rafa Mora, esto no es más que una pose, un argumento "premeditado" de Carmen para dar que hablar en su nuevo trabajo; Gema López cree que Carmen no es ni valiente ni coherente y Antonio Tejado le calificaba como "desmesurada".

Mila Ximénez ha dejado también caer que Terelu Campos podría no estar de acuerdo con algunos de los procederes de su hermana. La colaboradora ha pedido a la propia Borrego que quite el pie del acelerador y que piense en el bienestar de su madre y su hermana. Ximénez ha dejado claro que quien se queda en 'Sálvame' es porque quiere y que si fueron "tan malos" con ella debería haberse marchado del programa antes de formar toda esta parafernalia.