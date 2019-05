El mensaje envenenado de María Teresa Campos que va a enfurecer a Paolo Vasile

María Teresa Campos ha vuelto televisión pero como invitada a un programa de Canal Sur. Su 'pupila' Toñi Moreno la entrevistaba en 'Un año de tu vida', un espacio de periodicidad semanal que presenta la de 'MyHyV' en su feudo, el canal autonómico andaluz

Durante la conversación entre maestra y alumna han hablado de todo un poco y no ha faltado su salida de Mediaset.

Tras eliminar de la parrila de Telecinco 'Que Tiempo tan Feliz' , el programa que dió cobijo a la veterana presentadora durante 10 años, y hacer el personal reality 'Las Campos', Maria Teresa Campos se quedaba compuesta y sin proyectos televisivos.

Pero Campos no olvida ni perdona y al igual que hace muchos años llamaba "gilipollas" a Paolo Vasile en directo desde el programa que presentaba en las mañanas de Telecino, ahora no se ha andado con paños calientes y ante una pregunta de Toñi Moreno respondia con un calro mensaje al CEO de Mediaset: "Sé que el público no me ha retirado" añadiendo que "No sé por qué piensan que no estoy bien porque sí lo estoy. Solo espero volver al trabajo. Y yo, inmodestamente, sé que el público no me ha retirado porque todo el mundo me pregunta cuándo vuelvo" cerrando con

"Me gustaría cerrar mi carrera profesional como yo quiero y no como quieren otros que la cierre"