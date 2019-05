La bestiales descalificaciones de Patiño a Carmen Borrego que mamá Campos no olvidará

Carmen Borrego volvía a un plató de Telecinco, tras estar unas semanas ausente, y se sentaba con Emma García en 'Viva la vida' desde donde arremetía con ganas contra ‘Sálvame' en general y contra los colaboradores en particular.

Ante sus palabras, María Patiño se ha mostrado en 'Sálvame', este martes 28 de mayo "absolutamente decepcionada" con su ya excompañera y cree que esta que ha mostrado es su verdadera cara y que durante su participación en el programa les ha mostrado otra cara, la falsa..

"Me va a costar mucho trabajo volver a mirarla a la cara", ha asegurado María Patiño que, cada vez más encendida y con la 'vena hinchada' dedicaba cuatro descalificativos a Carmen: "Falsa, mentirosa, cobarde y estafadora".

Pero Patiño no ha sido la única. Kiko Hernández también se siente aludido cuando Carmen dice que en 'Sálvame' más que fuentes de información hay "botijos" así que él, botijo en mano, le ha dejado claro que no le va a cuestionar su trabajo: "Tú no vas a tirar mi trabajo. Tú vives de tu apellido".

Aunque Mila Ximénez es, a veces, defensora de Terelu Campos, para ella está claro lo que le pasa a Carmen Borrego : "detesta" 'Sálvame' y a algunos de sus colaboradores. Además, ha apuntado que Borrego "nunca" perdonará lo que le pasó en ‘Sálvame okupa': el tartazo de Payasín.

Las niñas Campos se creían que por ser quien era su madre, en 'Sälvame' les iba a dispensar un trato especial. ¡Qué equivocadas estaban!. Sálvame es un programa sin alma, no saben lo que son los escrúpulos, utiliza a cualquiera para generar contenida y audiencia y si es hundiéndole, mejor que mejor.