Ningun 'superviviente' se salva de las criticas de las cotillas Isabel Pantoja y Chelo Gª Cortés

La convivencia entre adultos es muy difícil y más si uno está en condiciones extremas y no habituales. Los roces, discusiones y decepciones entre los concursantes de 'Supervivientes' son una constante en el reality.

En Cayo Paloma es cada vez más evidente que hay dos bandos. Isabel Pantoja y Chelo García Cortés han inaugurado su ‘república independiente', y no se cortan un pelo en criticar a sus compañeros a la vez que piensan tomar sus propias decisiones, le pese a quien le pese. Algo que será un tema que seguro generara controversia en la gala de esta noche que presenta Carlos Sobera.

"¡Qué falserio, Dios! Lo tengo que decir, si no lo digo reviento. Y ya no es por la nominación.... Me siento traicionada no, lo siguiente", comentaba la tonadillera muy decepcionada con Colate tras ser nominada en la última gala.

"Aquí tenemos un traidor (Colate), una falsa (Mónica) y dos niños manipulables (Omar y Albert)", aseguraba Chelo en referencia a sus compañeros de isla. "Hemos hecho una alianza porque nos sentimos desplazadas del grupo", explicaba poco después Chelo a cámara para justificarse