Cayetana Guillén Cuervo se confiesa sexualmente: "no baja al pilón"

Cayetana Guillén Cuervo era la invitada de David Broncano este miércoles en 'La Resistencia' y nada más empezar el programa ya dio pistas de que la entrevista iba a dar juego: "Yo he venido aquí a ligar".

"Contigo, si te dejas, y con tías muy monas que he visto por el público", matizó al presentador, al que la actriz y presentadora de TVE le contó que desde que dio vida al personaje de Irene Larra en la serie 'El Ministerio del Tiempo' se había convertido en un "icono lésbico". De hecho, fue este personaje el que la convirtió en pregonera del Orgullo Gay Madrid 2017.

"Era una tía muy guay, muy competente, muy sexi y lesbiana, pero sin subrayarlo", comentó Cayetana a Broncano sobre su papel en la serie de TVE.

La presentadora de 'Atención Obras' recalcó que la orientación sexual de su personaje no formaba directamente parte de la trama, ni se estereotipaba: "No tenía ningún drama, ella vivía feliz y, de vez en cuando, se comía una boca".

En ese momento fue cuando se dio el pistoletazo de salida para hablar de sexo. A Broncano no le hizo falta ni formular la pregunta de cuánto ha follado en el último mes. "He tocado tetas por debajo del jersey, pero ahí abajo... al pilón no, porque le da pereza", detalló. "Eso lo integro yo en mí, a mi personaje no le gustaba el sexo oral de ahí de pilón de boca. Tú puedes subir o bajar".

Esta última parte desconcertó a Broncano. "O sea, que te coman el coño subiéndote a una escalera de pintor. Eso es un gran gesto para tu pareja. 'Quédate ahí de pie, que ya me subo yo", bromeó.

Cayetana daba por zanjada la conversación dejando clara su admiración por el personaje creado por los hermanos Olivares: "Irene Larra es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero no baja al pilón".