Jorge Javier Vázquez pillado borracho en un local de travestis de Chueca

El presentador estrella de Mediaset, Jorge Javier Vázquez, que sufrió un ictus el pasado 16 de marzo del que por fortuna salío adelante sin ningún tipo de secuela física, parece que ya ha dado el pistoletazo de salida a su actividad normal en todos los sentidos.

Tras su reposo por prescripción facultativa y su tranquila rentreé en Telecinco, el de Badalona afirmaba en una entrevista que

"No soy un inconsciente y cumpliré a rajatabla lo que me digan los médicos, pero cuando me digan 'adelante', lo haré"