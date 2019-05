Una lata de chopped deja al descubierto la gran mentira de Isabel Pantoja

Un expediente X sin explicación o un gran mentira ha sucedido en 'Supervivientes'y por el que la organización del programa e Isabel Pantoja se contradicen.

Colate acusaba a Isabel Pantoja de haber robado una lata de chopped al equipo de los ‘Señores', y la ctonadillera aseguraba que se la había dado el médico de la isla porque necesitaba proteinas.

Al respecto Jorge Javier Vázquez se pronunciaba en nombre de la organización del programa asegurando que: "La organización ni el equipo médico suministra latas de comida a ningún concursante".

📽️ Colate carga contra Isabel Pantoja por vaga y por robar una lata de su bolsa #SVGala6 https://t.co/AB6PNtabJ0 — Supervivientes (@Supervivientes) 30 de mayo de 2019

El presentador ha preguntado a Isabel si se la encontró en la playa y ella ha reconocido que se la dio un ‘Pirara Olvidado': "Pero no puedo decir ni quién ni cómo ni cuándo".

Sus explicaciones no convencían a sus compañeros y Albert le ha cuestionado por qué no dijo nada: "Tenía una razón que cuando salga de aquí si quieres te lo explico", ha contestado ella.

Jorge pedia a la de Cantora que afrontara el problema en directo y la tonadillera ha reiterado su versión: "Jamás he metido la mano en el arcón para coger la lata. Pedí por favor que necesitaba proteína porque me iban a hacer una analítica y esa lata me la encontré" aunqeu antes habia afirmado mas de 10 veces que se la habia dado el médico.

Además, Isabel ha descubierto que, no solo Colate le abrió la lata, sino que también Mónica Hoyos comió de ella: "Pero tú me dijiste que te la había dado el doctor", le ha replicado Mónica. Isabel ha dicho que fue a través del médico y "no él directamente", pero sus palabras han provocado que Jorge deba intervenir de nuevo: "Esa prescripción no es cierta".

Finalmente, todos han seguido desconfiando de la palabra de Pantoja, aunque ella no se ha bajado del burro: "Desde luego al supermercado no he ido a por ella, eso tenedlo claro".