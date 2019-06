¿Sospechas lo que se esconde de verdad detrás del 'cuento chino' de Sergio Ramos y Pilar Rubio?

La comparecencia de Sergio Ramos en rueda de prensa para ‘aclarar' el huracán mediático que se había formado con lo de su salida del Real Madrid para irse a jugar a la China fue eso, un ‘cuento chino' lleno de incongruencias.

Cuando hace unas semanas acudía Sergio Ramos al despacho que Florentino Pérez tiene en su constructora ACS, acompañado de su hermano René, que ejerce como representante suyo y de un buen número de otros jugadores de nivel, y del abogado Julio Senn no se imaginaba el revuelo que se iba a montar tras filtrarse su petición de salida del club blanco al programa ‘Jugones' que presetna y dirige Josep Pedrerol en laSexta, que daba la noticia en exclusiva.

Florentino Perez lo confirmaba poco después en ‘El Transistor' de Onda Cero que conduce José Ramón de la Morena: "Me pidió que le dejara irse gratis a un club chino"

China, un país donde pagan auténticas fortunas a futbolistas que van a entrar en la recta final de su carrera como deportistas de élite y que precisamente por ello las autoridades no permiten que paguen traspasos millonarios; motivo por el que Ramos y sus asesores solicitaban, con mucha cara, que Florentino que lo dejara salir gratis y así se ahorraría la ficha de los dos próximos años, 50 millones brutos.

Sergio Ramos, en la absurda e increíble rueda de prensa afirmó que: "Puse la oferta encima de la mesa. Pero eso no quiere decir que me quiera ir". "En ningún momento me he planteado irme a China. Es una especulación que ha salido, que quería la carta de libertad, pero no es cierto".

Vamos que somos tontos, Florentino miente, y nunca le pidió la carta de libertad, que solo le dio a conocer que había un club de ojos rasgados que quería llevárselo. Vamos, todo un ‘cuento chino' porque realmente donde "jugaría gratis" dice que es en el Real Madrid.

Y como a Ramos no le salió el órdago porque se lo vieron, tuvo que dar marcha atrás y patinó con su rueda de prensa aclaratorira.

Pero cuales han podido ser los motivos que le hicieran querer tomar la decisión de irse a jugar a un equipo de futbol chino:

1. ¿La fría relación que mantenía últimamente con Florentino Pérez?

Su relación con el presidente estaba prácticamente rota, porque le echaba en cara que no defendiera a los jugadores en momentos de crisis, con todo lo que le han dado al club, y porque no le gusta lo que se dice de él en los pasillos de la "T4", donde se dudaba incluso del alcance de su última lesión: ocho partidos de baja, pero está listo para ir con la Selección.

2. ¿Por ver quien tenía más fuerza de los dos?

Era un claro pulso al presidente blanco, aunque detrás de los chinos podrían esconderse otros clubs más potentes, como el Manchester United y, sobre todo, la Juventus, donde juega Cristiano, su amigo.. No obstante, desde el entorno del club se filtró que a Ramos le habían ofrecido en China 35 millones netos por cada una de las tres temporadas que iba a firmar; si bien otras fuentes recortaban la cifra y especulaban con 25 millones. Total, 105 o 75 millones de euros netos para un futbolista que ya ha cumplido los 33 años.

3. ¿Por qué resulta difícil de creer la jugada china?

Porque Ramos es un competidor nato y no se va a ir ahora que aún se siente fuerte y joven a una liga menor, y porque en la Selección quiere batir todos los récords. Si terminara en el fútbol chino dejaría de contar para Luis Enrique o cualquiera que fuese el seleccionador.

4. ¿Qué ha fallado a Ramos en su jugada?

Que Florentino, que es un viejo zorro, ha descubierto que jugada de Ramos olí a farol de lejos y que si pretendía, en serio, irse gratis, era un disparate. Aunque ahora diga que "el dinero no es problema" y que "jugaría gratis en el Madrid", donde piensa retirarse y "salir por la puerta grande": "Porque me lo merezco". No obstante, en la rocambolesca conferencia de prensa, donde confesó que había limado asperezas con Florentino Pérez y que habían aclarado todos los malos entendidos y borrado las diferencias, dijo que "desde hace un año tienen pendiente una conversación" para hablar de su contrato, "pero eso no es lo importante".

5. ¿Qué consecuencias puede tener este intento de fuga para Ramos?

Pues que a partir de ahora lo de mejorar sus ingresos (12,5 millones netos por temporada) va a ser como muy difícil de conseguir. El Madrid va a rascarse el bolsillo para renovar a fondo la plantilla y no entra en sus cálculos mejorar la ficha de su capitán, que tiene firmado contrato hasta 2021, aunque haga un año que Ramos y su entorno pidieron al club una revisión al alza.