Carmen Borrego se 'asusta' y recula tras haber criticado duramente a ‘Sálvame’ y sus colaboradores

Carmen Borrego volvía este sábado ‘Viva la vida', programa donde es colaboradora, y hablaba con Emma García sobre cómo se encuentra tras recibir más críticas de sus excompañeros de ‘Sálvame' después de que ella pusiera de vuelta y media al programa y a sus ex compañeros.

La hija menor de María Teresa Campos reconocía que ha "metido la pata" en algunas cosas de las ocurridas a raíz de su participación en ‘Sálvame Okupa' y el famoso tartazo que le dio en el cuello 'Payasin', pero cree todo lo que está ocurriendo se ha desbordado:

"Yo creo que nunca le he hecho mal a nadie (...) Me da la sensación de que estaban esperando para decirme todo lo que pensaban, porque eso no se piensa de un día para otro".