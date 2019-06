El monumental zasca de Belén Esteban a Makoke por no pagar sus deudas

Makoke era este sábado el 'plato fuerte' del 'Deluxe' por su algo nás que una buena amistad con Tony Spina, su compañero de reality en 'GH VIP' y con el que , según sus decalraciones en exclusiva a una revista, tiene una relación sentimental ctualmente.

El italiano, 19 años más joven que ella, se sometía al infalible polígrafo de Conchita para aclarar las dudas que pueda haber acerca de su relación con la exmujer de Kiko Matamoros.

Durante la intervención de la pareja han salido a la luz algunos detalles de la separación de Makoke y Kiko, así como de un tema tan manidocomo el de la casa de la Finca.

¡Así de acaramelados posan para nosotros Makoke y Tony Spina! ¡En breve el Poli más picante! ¡No os lo perdáis! #polimakotony pic.twitter.com/3IZmKiDf7K — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) 1 de junio de 2019

En ese momento Belén Esteban explotaba como solo ella sabe hacer: "Es una vergüenza que vivas en una casa de La Finca debiendo un millón de euros a Hacienda". "Lo tenía que decir", afirmó la colaboradora.

Así, Belén recordó que ella se vio obligada a vender una propiedad en su día para saldar sus deudas.

"Me parece muy bien el discurso, pero no es así", le respondió Makoke. La novia de Tony Spina recordó que la casa sigue en venta por 1,8 millones de euros. "Así, no la vendes, ya te lo digo yo", le contestó Belén.