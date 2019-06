Manu Carreño vuelve a dejar colgada a la Ser y a su equipo por ‘el dinero’ del 'capo' Vasile

Era el 7 de junio del 2016 cuando la Cadena Ser anunciaba a bombo y platillo el regreso de Manu Carreño a la emisora, esta vez para dirigir y presentar El Larguero, el mítico programa nocturno de la emisora de Prisa.

Carreño fichaba por dos años después de su abrupta salida de 'Carrusel Deportivo', el otro gran programa deportivo de la cadena, una marcha que no sentó bien en la planta noble del grupo ni a sus compañeros.

"Esperemos que esta vez no se marche a la primera de cambio", comentaba un histórico de la tras conocerse la noticia. Y no le faltaba razón: Carreño no se marchó en las mejores condiciones en junio de 2014 tras ser fichado solo tres años antes -en verano de 2011- para liderar la transición de la cadena tras la marcha del equipo del histórico Paco González a Cope.

Y las palabras del histórico de la Ser han resultado proféticas. Según recoge El Español Manu Carreño ya ha dicho a la Ser que quiere irse esta temporada y casualmente lo hace tres años después de volver. Lo sorprendente es que el argumento vuleve a ser la incompatibilidad y el agotamiento de compaginar radio y televisión.

La idea del comunicador deportivo pasa también por reforzar su presencia en Supersport, la productora de confianza de Vasile que comparte con J.J. Santos y Mediaset para realizar contenidos deportivos. Según fuentes del entorno de Mediaset se le ha ofrecido aumentar su participación en el accionariado de esta productora hasta el 25% convirtiéndole en uno de los mayores dueños de un negocio emergente que, entre otras cosas, realizará la producción de Real Madrid TV junto con Movistar+.

"Típico de Carreño", dicen algunos que han trabajado con él. De hecho es conocida en el sector su fama de "pesetero". "Valora sus movimientos en función de su interés económico y aquí siempre ha ganado Mediaset y Paolo Vasile". Otras fuentes consultadas en el sector que alguna vez han compartido con él micrófono o pantalla indican que esta decisión solo es una nueva muestra de su "tradicional deslealtad", que por segunda vez dejará tirada a la Ser.

Con todo, en el sector es conocida la cercanía de Carreño con los despachos y los directivos, la cual es directamente proporcional con su capacidad para enemistarse con compañeros de profesión y para dejar cadáveres mediáticos en el camino."La ecuación es simple: siempre que Carreño está en una tesitura elige los despachos y se olvida de sus compañeros", dice una fuente familiarizada con la situación.

Lo que desde luego sí está claro es la absoluta confianza del consejero delegado de Mediaset en Carreño. En varias ocasiones en conversaciones informales con periodistas ha confirmado su "devoción" por él. "Manu no se toca, es pieza fundamental de nuestro grupo", dice sin ningún reparo a quien quiera preguntárselo. En efecto, Carreño es parte del núcleo duro de presentadores de confianza, "los ojitos derechos" de Vasile junto con Jorge Javier Vázquez, Emma García o Jesús Vázquez, es decir figuras intocables muy bien remuneradas y a las que se les suele conceder todos sus "caprichos".

En este contexto, no es descabellado pensar que si Carreño llegó en algún momento a pedir la cabeza de Lama, éste se le hubiese concedido. ¿Resultado?, tres años después Carreño sigue sin hablarse con Lama ni con Paco González, quienes no pierden la ocasión de tirarles pullas en directo cuando tienen la ocasión. Sin ir más lejos, el pasado 16 de abril narrando la eliminatoria de Copa Davis en la que el tenista Pablo Carreño fue el protagonista, Paco González dijo con cierta sorna de que "ya era hora de que Carreño nos diera una alegría".

Por el contrario, su buena relación con Vasile sigue viento en popa. El CEO de Mediaset le ha ofrecido el 25% de Supersport en momentos en que la productora está de dulce tras ganar el contrato de producción de Real Madrid TV. La compañía actualmente está participada en un 32% por Mandarina (con Mediaset como accionista mayoritario), Mediaset con el 30%, J.J. Santos con el 27% y Manu con el 10%. Un negocio en expansión que en 2016 y 2017 facturó una media de 15 millones de euros con beneficios de 1,4 millones.

En el caso de que finalmente Manu Carreño decida coger más peso en la productora y abandone la Ser, estaríamos ante un buen ejemplo de que el "Manu empresario" vuelve a ganar al "Manu presentador", una batalla perdida por el periodista "desde hace muchos años", dicen las fuentes consultadas. Y es que durante los mismo años en que Supersport sigue crecimiento a pasos agigantados apadrinado por Paolo Vasile, las audiencias de El Larguero se han desplomado.