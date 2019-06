Se filtra el demoledor mensaje en el que Aneth traiciona a Chabelita Pantoja

Antonio Pavón y Aneth eran buenos amigos pero pronto dejaron de serlo. Fue Antonio el responsable de la presentación de Aneth a la familia Pantoja y este sábado en el 'Deluxe' ha asegurado saber muchas cosas de ella y que puede "desenmascararla al 100%".

Pavón llevaba al programa de la noche de los sabados en Telecinco la prueba de que la amiga de la tonadillera y su hija ha traicionado a Chabelita: "Traiciona y vende a sus amigos y hace cualquier cosa por ser famosa", afirmaba el invitado.

En el mensaje que Pavón mostraba se pudo ver una conversación entre Aneth y otra persona, en la cual la peruana llega a decir, sobre Isa Pantoja:

"Me tienen cerrado un ‘Deluxe' y tres programas a diario. A Isa no le ha quedado más remedio que ponerse mansita porque como me rabie con ella la reviento".