Lidia Santos pasa de modelo 'curvy' a 'top model' tras adelgazar 7,5 kilos en la TV

Tras pasar más de un mes en Honduras, Lidia Santos se convertía en la cuarta concursante expulsada de 'Supervivientes'

La modelo llegaba al hotel y se rencontraba consigo misma al mirarse en el espejo y ver su maleta con sus objetos personales que no pudo llevar a la isla.

La modelo curvy ha perdido 7,5 kilos en su aventura y ahora parece una 'topmodel' con su más de metro ochenta de estatura. La exsuperviviente alucinaba con su cambio físico. "Me he quedado sin culo", decía. Además, Lidia añadía que se iba de Honduras con mucha pena por no haber podod estar más tiempo.