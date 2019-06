Tony Spina saca a la luz las numerosas infidelidades de su 'amigo' Rafa Mora

Si el 25 de mayo Rafa Mora, amigo íntimo de Tony Spina en el pasado, aseguraba en el polígrafo de Conchita en 'Sábado Deluxe' que la pareja formada por el italiano y Makoke era "una farsa" y que él estaba "por interés" con la exmujer de Kiko Matamoros, este fin de semana le tocaba el turno de réplica al exconcursoante de 'GH VIP'.

Delante de su novia y del musculoso ex tronista de 'MyHyV', Spina contestaba una a una las preguntas de Conchita, dejando titulares que seguro se trataran esta semana en el programa de las tardes de Telecinco.

Nada más entrar en plató, el tono duro de Spina adelantaba que iba a haber guerra con el que fuera uno de sus amistades más allegadas. Calificó de "lamentables" las declaraciones de Rafa Mora añadiendo que:

"No sé si tienes una boca o un culo porque cada vez que hablas la cagas"

"Te tenía cariño y pensaba que eras leal, te has vendido al mejor postor", remataba Spina antes de comenzar con las respuestas al polígrafo

Tras negar que su relación fuese un montaje, el italiano arremtía donde más le duele contra el que fuera su amigo asegurando que le ha sido infiel en numerosas ocasiones a su novia Macarena: "Alguna vez alguna chica me ha dicho: 'Tony, me iría esta noche contigo pero Rafa me ha invitado a su casa'". "Eres un cerdo", le respondía el extronista cuando ha contado que Mora le contaba en determinadas ocasiones que era "una faena" que su novia le visitara porque tenía otros planes.

Unas declaraciones que han desatado la ira de Rafa Mora, quien lo negaba por activ y por pasiva descalificano al italiano: "A este hombre lo conozco de cuando era camarero. Eres un muerto de hambre". "Respeta a tu novia y no te metas en baños ajenos", le respondía Spina.