Gran tensión y muchos reproches en el frío encuentro de Miriam Saavedra y Carlos Lozano

Cualquier espectador de Telecinco que haya seguido la televisada relación y ruptura de Carlos Lozano con Miriam Saavedra, sabe perfectamente que solo hace falta que esten un minuto juntos para que salte la tensión entre ellos y se reprochen de todo lo habido y por haber.

Miriam Saavedra llegaba este martes 4 de junio a las islas hondureñas donde tiene lugar 'Supervivientes' en calidad de 'Fantasma del pasado', para "convivir" unos días en el palafito con su ex novio y de paso, aunque no es lo políticamente correcto, desestabilizar al mayor número de concursantes, incluida su archienemiga Mónica Hoyos.

La expareja se encontraba en ‘Supervivientes' con Miriam disfrazada de unicornio y la realidad ha superado notablemente a las expectativas. El ambiente estaba muy caliente después de que la organización levantara el castigo a Carlos Lozano y Violeta.





Tras el levantamiento del castigo el ex presentador de 'OT' se agarró un cabreo monumental que le llevó a destrozar la decoración que había realizado en el palafito

Carlos tuvo que quitar a Miriam su disfraz de unicornio blanco y cuando se vieron las caras todo fueron reproches. "¿Por qué me recibe así?", "He perdido la magia"...“Esperaba que me recibiera un poco mejor, sinceramente”.



"¿Cómo quieres que te mire después de lo que me has hecho?", le responió secamente Carlos. "He sido muy buena. Buena novia y exnovia, cosa que tú no has hecho", se explicó Miriam.

A partir de ahora comienza una nueva aventura