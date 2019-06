María Patiño deja descolocados a los espectadores con su 'absurdo' comentario

Este martes 4 de junio en el programa ‘Sálvame' hablaban de ‘Supervivientes' y en concreto de Chelo García Cortés y los concursantes que ya pasan de los 60 años.

Maria Patiño, que iba con un vestido que Mila Ximénez dijo que si se lo había "quitado a su nieta" por lo infantil que era, hablaba de la edad y de lo que le preocupa el cumplir años.

Todo el mundo que sigue la carrera de la comunicadora conoce los retoques estéticos que se ha hecho la gallega que se afincó en Sevilla, que han transformado totalmente su imagen, y el culto al cuerpo que hace practicando deporte.

En ese contexto de la conversación Jorge Javier Vázquez preguntaba, se´gun recoge Exclusiva Digital, a la presentadora de ‘Socialité' si tenía "complejo de Peter Pan", a lo que ella respondía que en parte sí.

Aunque su reflexión daba que pensar a los especadores por lo incongruente o ilógica que era:

"No me da miedo cumplir años, me asusta la vejez por las enfermedades"