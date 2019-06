Una colaboradora de 'Zapeando' es pillada poniendo verde a su compañera de programa

No será la primera vez, ni la última, que pillan "in fraganti" a alguien en televisión cuando cree que no le escucha nadie.

La última en caer hablando mal de una compañera de progrfama ha sido Anna Simón, algo que sus compañeros y amigos ya sospechaban y no les ha pillado de sorpresa

Miki Nadal y Anna Simon introducían sus cabezas en una caja compartida en la que mantuvieron una conversación íntima. El zapeador aprovechó para preguntar a su compañera sobre Chenoa, y es que Miki confesó que tiene la "sensación de que" ella y la cantante no se llevan bien

"Me cae como el culo, va de chula, de soy cantante y me hago giras por España", criticó Anna Simon dentro de la "caja de la intimidad". Pero no se quedó ahí la cosa... La catalana se preguntó "de qué va Chenoa pasándose el micro de una mano a otra".



Otra de las famosas bromas y pilladas falsas del Zapeando de La Sexta que presenta Frank Blanco y que le dio a la cadena verde de Atresmedia un 5.5% y 651.000 espectadores, el mayor número de personas de los últimos días, por encima siempre de su competencia directa a esas horas, el programa 'Todo es Mentira' de Risto Mejide en Cuatro (4.5% y 539.000 y 4.4% y 490.000).