Cristina Pedroche pide "abrazos" y "achuchones" al estar de bajón físico y emocional

"Como ya sabía que hoy iba a estar sin ganas de nada me hice esta foto ayer para subirla hoy", ha escrito Cristina Pedroche en su perfil de Instagram. "Lo que pueden cambiar tus sensaciones y tu cuerpo de un día para otro", añade la colaboradora de Zapeando.

La de laSexta tiene la regla y hace de algo fisiológico habitual en las mujeres, un tema para comentar:: "Un mes más aquí estás. Me mata". Por esa sensación de ha pedido a sus seguidores dosis extra de cariño. "Si me encontráis por la calle y me queréis dar un abrazo será bienvenido, aunque lo mismo lloro", escribe en la publicación en la que aparece mostrando su elasticidad al agarrarse la pierna.

Ya en sus stories, la colaboradora ha subido una imagen de una copa menstrual. "Es una de las mejores decisiones que tomé hace ya muchos meses. Para mí y para el medioambiente", afirma la de Vallecas.

Los seguidores le han alabado que hable "con tanta naturalidad". "Es un paso muy importante para la comprensión", escribe una seguidora en los comentarios.

También le dan remedios para combatir los típicos dolores como, por ejemplo, la acupuntura. Eso sí: abrazos y achuchones virtuales no le han faltado a la Pedroche que ya tiene más de 33.000 'likes' en su foto.