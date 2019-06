Mila Ximénez descarga toda su furia contra Marta Roca, la mujer de Chelo Gª Cortés

Marta Roca, la mujer de Chelo García Cortés, hacía unos comentarios sobre ‘Sálvame' que no han gustado nada al equipo del programa, sobre todo a Mila Ximénez.

Marta Roca, mujer de Chelo Gª Cortés, ha hecho unos comentarios sobre ‘Sálvame’ que no han gustado nada, en particular a Mila Ximénez #malvivientes https://t.co/u28VmlIlC2 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 6 de junio de 2019

La colaboradora tomaba la palabra y, desde el plató de 'Sálvame, con la vehemencia que le caracteriza, desvelaba a voz en grito algo que hasta ahora desconocíamos:

"¿Que somos poco generosos? No sé lo que has hecho con las deudas de tu mujer dos años, si has trabajado o no, pero yo he estado pendiente durante dos largos años ayudando a tu mujer, preguntándole qué necesitaba, prestándole dinero y diciéndole cada día que no tenga un apuro económico".

"Yo sí me he ocupado", afirmaba la ex mujer de Manolo Santana, quien finalizaba su discurso diciéndo a Marta: "Si tu mujer tiene un problema ponte a currar y no la tengas aquí disfrazándose mientras tú paseas a Maggy".