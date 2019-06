Violeta 'agrede' con rabia a Carlos Lozano tras una acalorada discusión

El palafito donde habita el 'Pirata olvidado' de 'Supervivientes' no ha conseguido unir a Violeta y Carlos Lozano. Aunque los dos concursantes habían pasado unos días, más o menos pacíficos, conviviendo juntos en la plataforma debido al castigo que les había impuesto la organización, todo volvía a torcerse por culpa de dos esterillas.

Violeta se las reclamaba a Carlos, pero al final protagonizaban un desagradable y acalorado desencuentro en el que se dirigían toda clase de reproches.

"Eres un mentiroso y un sinvergüenza porque me dijiste que tú tenías dos esterillas por prescripción médica. ¡Mentira!. Pero además mentira absoluta porque una era de Jonhatan y te la agenciaste y la otra sí que era tuya, pero las dos no te las ha prescrito el médico" le espetaba Violeta a Carlos.

Carlos desde lo alto del palafito le respondía "Cuando he tenido la lesión, como usted señorita la tuvo con su vesícula, el doctor me prescribió dos esterillas ¡dos!"

"Menos mal que está todo grabado" gritaba Violeta. "Ya estamos con que está todo grabado..." contestaba él.

"Eres muy malo porque se te ha caído la careta de payaso que te la vimos hace tiempo y la de detrás es muy turbia"

agredía verbalmente la concursante al ‘Pirata olvidado'

Mientras ocurría está discusión, Fabio les observaba con cara de no gustarle nada lo que estaba sucediendo.

"Pero como te dijo Mahi el otro día, tú ¿quién te has creído que eres? Eres una friki carpetera, Que está ultilizando a Fabio de carpeta, y le tratas como una mierda, porque él te quiere pero tú no, que no tienes neuronas" continuaba Lozano

"¡Mentiroso, vete a tomar por culo!" respondía Violeta haciendo un corte de mangas

Así continuó esta desagradable y bochornosa discusión, en la que volaron insultos como "guarra" o "hijo de puta", algo ya normal en todas las broncas que protagoniza Violeta, hasta que presa de impotencia cogió un puñado de tierra y se lo arrojó a Carlos Lozano a la cara.

Al final Fabio tuvo que llevarse a Violeta lejos de la Plataforma