Carlota Corredera no aguanta más y explota contra el "tramposo" Rafa Mora

Rafa Mora se hacía eco, este viernes 7 de junio en ‘Sálvame’, de un mensaje de Bárbara Rey sobre Chelo Gª Cortés e Isabel Pantoja. En él se habla de un componente de interés económico por parte de la colaboradora de 'Sálvame' en su amistad con la tonadillera pero la exvedette intervenía en directo para aclarar lo que decía el musculoso colaborador: "lo dije, pero hace años, cuando estaba enfadada con Chelo Gª Cortés".



Pillado en su falacia, a Rafa Mora no le quedaba más remedio que reconocer que el mensaje no era de esta tarde. Entonces Carlota Corredera pedía que reconociera su error y Rafa Mora hacía un comentario que acababa con la paciencia de la presentadora:

“Yo no he puesto fecha, he hecho tele como habéis hecho todos ¡Los tramposos seréis vosotros que lo he aprendido de vosotros!”

Este comentario irritaba a Carlota, no estando dispuesta a permitirlo: “Has jugado a que te escribía en directo, tienes la oportunidad de decir que te has equivocado y no de decir que has aprendido a hacer trampas de los mejores”.

Rafa Mora se ha defendido atacando y ha acabado enfrentado con Carlota Corredera #yoveosálvame https://t.co/KSF2W8HIRs — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 7 de junio de 2019

Pero Rafa no daba su brazo a torcer y no rectificaba, reiteraba su postura y Carlota le exigía que lo hiciera: “Te estás victimizando y no eres víctima de nada”.



Finalmente el colaborador, por la cuenta que le trae, se ‘bajaba los pantalones’ y pedía perdón a Carlota Corredera asegurando que solamente "intentaba hacer televisión". Rafa ha reconocido no haber hilado "todo lo fino que debía" y le ha pedido a Carlota un abrazo: "Me equivoco pero estoy intentado aprender de los mejores".

Y después de la tormenta... ¡¡Llegó la calma!! https://t.co/QjWeBB8liF — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 7 de junio de 2019

Por su parte, la presentadora aceptaba sus disculpas aunque le ha recomendado retractarse con todos sus compañeros: "Aprende y escucha, nadie tiene nada en contra ti".