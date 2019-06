El episodio de 'LQSA' por el que la CNMC investiga a Mediaset, se ha emitido 107 veces

El episodio de 'La que se avecina' por el que la CNMC está investigando a Mediaset España, que se emitió por primera vez en el año 2008, se habría vuelto a emitir en 107 ocasiones antes de que el organismo regulador haya abierto un expediente sancionador al grupo que pilota Paolo Vasile.



Se trata de un dato muy llamativo, que vuelve a poner de manifiesto la distante relación del grupo de comunicación con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.



Como recordaran la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CMNC) iniciaba a finales del mes de mayo una investigación sobre el capítulo "Un aniversario, un peluquín y una reunión de tupper-sex", quinto de la segunda temporada. En él, según recoge Formula TV, Blanca (Mónica Pérez) intentaba vender al resto de mujeres del edificio un surtido de juguetes eróticos.



Según la CNMC la escena en cuestión constituiría un acto de publicidad encubierta, que no ha sido detectado hasta once años después de su primera emisión en Telecinco. Durante todo este tiempo, el episodio se ha vuelto a ver en FDF en más de un centenar de ocasiones.



"No alcanzamos a entender a qué razón obedece la incoación de este expediente sancionador", explican desde la cadena, que apuestan por que "seguramente la CNMC no sea consciente de cuándo fue producido este capítulo de 'La que se avecina' y cuántas veces ha sido emitido" añadiendo que "Lo contrario sería tanto como decir que, después de diez años, Mediaset seguiría aún dando cumplimiento a un presunto (inexistente) compromiso publicitario sobre un producto que ya no es posible encontrar en el mercado, lo cual no puede ser más absurdo".



A raíz del inicio de la investigación se pone a disposición de la parte investigada, Mediaset en este caso, un plazo de diez días para presentar alegaciones, algo que ya se ha llevado a cabo. El expediente, no obstante, puede resolverse negando la falta y sin la aplicación de una multa. En caso contrario, esta podría oscilar entre los 100.001 y los 500.000 euros.



Desde Mediaset España manifiestan su estupor ante la medida de la CNMC, dado que ninguna de las emisiones previas del episodio había sido investigada. Además, el expediente actual se ha abierto sin que intervenga una denuncia de terceros, por lo que procede directamente desde el organismo de regulación.



Recordemos que este pasado mes de mayo Mediaset enviaba un comunicado a los medios en el que manifestaba "la animadversión mostrada públicamente de forma reiterada por el presidente de la CNMC, José Marín Quemada" hacia el grupo.



No es la primera vez que se evidencia la falta de sintonía entre ambas partes. En julio de 2018, el grupo tildó una multa aplicada a 'Sálvame' de "injusta, desproporcionada y arbitraria" y señaló que respondía a "una clara actuación persecutoria hacia la compañía".