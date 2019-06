Makoke y su hijo Javier Tudela pillados cometiendo varias infracciones de tráfico

Los usuarios de redes sociales, en su faceta de ‘fiscales' de todo lo que se publica en ellas, han dado el chivatazo de una imprudencia y temeridad, además de infracción, que aparentemente habría cometido Makoke con su hijo Javier Tudela mientras circulaban en un coche.



En unas imágenes subidas a Instagram, que ya ha eliminado Makoke, se puede ver a la ex mujer de Kiko Matamoros y a su hijo Javier Tudela, grabando ella con el móvil mientras conducía y a él en el asiento de atrás sin el cinturón de seguridad.



En ‘Socialité' hablaban por teléfono con Makoke para saber qué le parecía esto y tras afirmar al principio que le parecía mal, tras las primeras preguntas se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y enseguida negó que estuviera ella conduciendo.

🎥 La propia Makoke ha sido la que ha compartido el vídeo en el que se la ve grabando mientras conduce y a su hijo sin el cinturón de seguridad.#socialite233https://t.co/TE21PMjfyE — SOCIALITÉ (@socialitet5) 9 de junio de 2019

"No me parece bien que lo publiquéis. Me imagino que sería por aquí por la urbanización, despacito.. A lo mejor no iba conduciendo yo" afirmaba Makoke al comienzo de la conversación telefónica.



La exazafata del ‘Telecupón' podría ser sancionada con una multa de 500 euros y la pérdida de 6 puntos en el carnet de conducir y Tudela a 200 euros de multa por estos hechos.



Resulta extraño que afirme al final de la conversación que no conducía ella cuando hacía solo dos horas que había subido el vídeo