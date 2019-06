Pilar Rubio reconoce que su boda con Sergio Ramos se le ha ido de las manos

Desde que se conociera que Pilar Rubio y Sergio Ramos iban a contraer matrimonio, la noticia de su enlace, que se celebrará el próximo 15 de junio en la Catedral de Sevilla, se ha convertido en foco de la noticia por todas lo exigencias que van a tener que cumplir los invitados que acudan al enlace.

La pareja, que tiene tres hijos (Alejandro, Sergio y Marco), siempre se había mostrado reacia a pasar por el altar. Sin embargo, este año sorprendían a todos comunicando que finalmente habían decidido dar este importante paso y, como no podía ser de otra forma, tenían que organizarlo por todo lo alto sin escatimar en nada.

La presentadora y el futbolista, que se bautizó hace unas semanas para casarse por la Iglesia, se darán el "sí, quiero" el próximo sábado en la Catedral de Sevilla.

El futuro matrimonio quiere disfrutar de ese día cueste lo que cueste, aunque la novia ha reconocido en las últimas horas se le ha ido de las manos el número de invitados, que ya supera los 400 convocados.

Como ya hemos contado en artículos anteriores, cada una de las personas que acudirán a la celebración han recibido previamente una caja negra con un libro -manual de instrucciones-, que cuenta con una portada de un dibujo de un unicornio rojo con tres estrellas y en su interior contiene un desplegables con fotografías de los lugares más típicos de la capital andaluza.

Aunque aún no se conocen todos los detalles de la boda, muchos si se han hecho públicos, como la prohibición del uso de teléfonos móviles para poder preservar una posible exclusiva, sus hijos sólo acudirán a la iglesia y no a la fiesta posterior, los hombres deberán vestir de chaqué y las mujeres no podrán llevar colores como blanco, rosa, rojo, naranja y verde, no podrán asistir menores de 18 años, el lugar de la celebración será La Alegría SR4, la finca sevillana propiedad del futbolista.

Además, Pilar Rubio, de quien conocemos su pasión por el rock, tratará de darle un aire de ese estilo a la celebración, para conseguirlo la presentadora habría contactado con el grupo AC/DC, pero estos aún no han confirmado su presencia.