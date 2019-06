La vida íntima de Violeta ('Supervivientes') aireada por su padre

Luis Mangriñán, el padre de Violeta, ha sido entrevistado por el programa ‘Viva la vida' Es la primera vez que el progenitor de la concursante habla ante las cámaras y afirma que no está viendo ‘Supervivientes': "Si lo veo lo paso mal. Me gustaría que viniera cuanto antes" en referencia a su hija.



Además, ha hablado sobre el carácter de su hija y ha asegurado que siempre ha sido muy trabajadora. También ha contado como es su relación con los exnovios de su hija.

Pero ¿Quién es Violeta Mangriñán? Todos la conocen por su participación en ‘MyHyV' y ahora en ‘Supervivientes', por Julen, su exnovio y sobre todo por las broncas y enfrentamientos que mantiene con sus compañeros de supervivencia en Honduras.

El testimonio de Luis, en el programa de las tardes del fin de semana de Telecinco, ha estado repleto de revelaciones, quizá no sorprendentes, pero siempre aclaratorias de la personalidad, las amistades y los afectos de Violeta.



"Es muy trabajadora", insistía el progenitor, que parecía que iba a soltar alguna bomba pero no.. Todo muy normal. Tanta promoción de los secretos a confesar y, a la hora de la verdad, se ha limitado a contar lo que cualquier padre contaría de sus hijos: que sufre mucho cuando concursa, que prefiere no ver los programas donde participa y que le gustaría que "volviera cuanto antes". Vamos lo habitual en los programas de Mediaset