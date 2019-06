Muere Gabriela Velasco, la primera mujer de Bigote Arrocet

Gabriela Velasco, la primera mujer de Bigote Arrocet, ha fallecido el pasado 5 de junio a consecuencia de una neumonía, según publica ‘Ciudadano ADN'.



Gabriela era un icono en la televisión de Chile, y en España la conocíamos por haber sido la primera esposa de Edmundo Arrocet. La encargada de comunicar la triste noticia ha sido la hija que el humorista chileno y la comunicadora tenían en común, Gabriela Arrocet:

"Descansa en paz, mamá. Admiro tu valentía. Te honraré por siempre. Al infinito y más allá".

Edmundo y Gabriela mantenían en la actualidad una amistosa relación aunque no fue siempre así.

La artista chilena llegó a denunciar a Edmundo por "bigamia". "Edmundo se casó y vendió la exclusiva a una revista. Con las fotos de la revista como prueba, y con mi certificado de boda debidamente legalizado en el consulado de Chile, logré anular el matrimonio. En Chile no existía el divorcio, yo quería la nulidad pero siempre que se la pedía me decía que no", llegó a afirmar a la revista Lecturas en el año 2016.



Además, Gabriela también aseguró que en su matrimonio "se metió mucha gente" y que fue durante el proceso de separación cuando se enteró que Edmundo se había vuelto a casar en España, en este caso, con Rocío Corral, con quien estuvo hasta su fallecimiento.



Superado el complicado momento de la separación, ambos consiguieron mantener una relación cordial. Velasco llegó incluso a desear "lo mejor" a Bigote Arrocet cuando comenzó su relación con María Teresa Campos. Este fallecimiento, además, se une a la reciente muerte de Chicho Ibáñez Serrador, gran amigo de Bigote