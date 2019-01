Este gato lo peta en las redes con su peculiar forma de bajar las escaleras

Este gato lo peta en las redes con su peculiar foma de bajar las escaleras.

Un día más, los felinos domésticos dominan las redes sociales del mundo. Esta vez nuestro protagonista ha decidido bajar las escaleras de una forma un tanto peculiar. Puede que no sea la mejor manera, ni la más rápida... pero no podrás negar que no hay una forma más adorable de hacerlo.

¡Dan ganas de achucharlo una vez llegue abajo! No sabemos exactamente por qué el gato del usuario de Twitter @yuto0812127, ha decidido bajar las escaleras de esta forma... tal vez ha tenido uno de esos días... días en los que apenas uno puede encontrar la energía suficiente para poner un pie delante del otro. Además, si pensamos que el pobre gatito tiene que lidiar con sus cuatro patas, ¡le costará el doble que a un humano! Dan hasta ganas de llorar. Puede que este haya sido el problema de esta neko-mascota japonesa, o tal vez solo ha descubierto una nueva forma de ir del punto A al punto B con el "minino" esfuerzo. Él, en su pequeña cabeza, sabe que la forma normal es saltar de escalón en escalón, pero tal vez esto le consuma mucha energía...

Es más sencillo si de forma ágil rueda sobre la espalda, asoma la cabeza por la cornisa del escalón y dejó que la gravedad haga el resto. Siempre y cuando, claro está, el punto A sea la parte superior de las escaleras, y el B el punto inferior. ¿Vosotros que pensáis? ¿Un gato vago o uno práctico e inteligente