Alquila en Silicon Valley un estudio para dos gatas por 1.500 dólares al mes

Dos gatas estadounidenses 'pagan' 1.500 dólares de alquiler por un estudio en Silicon Valley (California), una de las zonas residenciales más caras del planeta, informa el portal KPIX 5, según rt.

Louise y Tina se mudaron el pasado julio a su nuevo hogar, una pequeña casa detrás de una vivienda familar en San José. Según el propietario de la vivienda, David Callisch, los gatos son buenos inquilinos, ya que no se quejan y el alquiler de 1.500 dólares al mes llega a tiempo.

El alojamiento para animales está equipado con un baño y un inodoro; también dispone de Apple TV, pero, eso sí, no tiene cocina. Cosa que a los gatos no parece importarles, ya que están más interesados ​​en los recipientes con comida que les dejan cada día.

"No beben [...] no fuman y no ponen la música muy alto", dice Callisch, que está muy contento con los arrendatarios.